Trump, TikTok Süresini Uzattı

TIKTOK İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada TikTok’un geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullanan Trump, Çin ile iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

ÇİN İLE TİCARİ GERİLİM VE TIKTOK MESAJI

Trump, Çin’in tarifeler konusundaki memnuniyetsizliğini anladığını ancak bu uygulamanın ABD-Çin ticaretinde adil dengenin sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı. “Bu durum, tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını kanıtlıyor.” dedi. TikTok’un kapatılmasını istemediklerini belirten Trump, “TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

TIKTOK’UN ABD’Lİ ŞİRKETE DEVRİ ŞARTI

TikTok’un ABD’de yasaklanmaması için yüzde 50 hissesinin Amerikan menşeli bir şirkete devredilmesi gerekiyor. Trump, bu konuda karar yetkisinin kendilerinde olduğunu belirterek, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” dedi.

TARİFE İNDİRİMİ MÜZAKERELERİ

Trump, TikTok’un satış sürecinin uzaması halinde ek süre tanınabileceğini de açıkladı. Çin’in satışı onaylaması durumunda Pekin yönetimine tarife indirimi yapılabileceği mesajını verdi. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticari gerilimin yumuşatılmasına yönelik bir adım olarak yorumlanıyor.