Trump-Trudeau Kanada Görüşmesi ve Vergi Kararları

TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMALARI

Trump, Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Kanada’nın ABD bankalarının açılmasına veya orada iş yapmasına izin vermediğini belirten Trump, bu durumun birçok başka sorunu da beraberinde getirdiğini kaydetti. “ABD’de yüz binlerce insan uyuşturucu yüzünden öldü” diyen Trump, bunun yanında bir “uyuşturucu savaşı” yaşandığını ifade etti. Trump, “Az önce Justin Trudeau ile konuştum. Saat 15.00’te tekrar konuşacağım.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİLERİNE YANIT

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladığını, ayrıca Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek vergi getirildiğini duyurmuştu. Trudeau, buna karşılık olarak ABD’den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.