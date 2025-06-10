Dünya

Trump: Tükürürlerse Vururuz, Saygısızlık Olmaz

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TRUMP’TAN PROTESTOLARA YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Los Angeles’taki devam eden protestolarla ilgili açıklamalar yaptı. Protestocuları “İsyancılar” olarak nitelendiren Trump, Ulusal Muhafız görevlilerine yapılan muameleye dair tepkisini ortaya koydu. “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.

DEMOCRAT VALİSİNE YÖNELİK TEPKİ

Trump, LA’daki protestoların California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom’un yönetiminden kaynaklanan bir kargaşa olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, paylaşımında Newsom’un soyadını “scum” kelimesiyle yazması dikkat çekti.

ICE KARŞITI PROTESTOLAR VE DURUMUN KONTROLÜ

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan ICE karşıtı gösteriler sürerken, Trump yönetiminden sert önlemler geldi. Bu protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Trump, bölgedeki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve yaşanan olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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