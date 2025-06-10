Trump: Tükürürlerse Vururuz, Tehditte Bulundu

TRUMP’IN YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir paylaşım yaptı. “İsyancılar” olarak tanımladığı protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerine karşı tükürme eyleminde bulunma eğiliminde olduğunu öne süren Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecek” şeklindeki ifadesi dikkat çekti. Trump, Ulusal Muhafız birliklerine böyle bir eylemin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” dedi. Paylaşımında, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını, “scum” (pislik) kelimesiyle yazarak eleştirdi.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen protestolar sürüyor. Trump yönetiminden, bu ICE karşıtı gösterilerle ilgili sert açıklamalar gelmişti. Bu protestolar sırasında birçok gösterici gözaltına alınmış ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana gelmişti. ABD Başkanı, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirtti ve bölgedeki olaylarla ilgili Demokrat yöneticileri eleştirdi.