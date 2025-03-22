Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Düşünüyor

TRUMP’IN F-35 SATIŞINA OLUMLU BAKIŞI

ABD medyasındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaşıyor. Amerikan Fox News kanalında yayımlanan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayanan haberde, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği kaydedildi.

S-400’LERE YANIT OLARAK F-35’LER

Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor. “Trump, iki tarafın, Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu” ifade etti.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE SATIŞ SÜRECİ

Söz konusu uçakların Türkiye’ye satılabilmesi için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırmasının gerektiği belirtiliyor. Trump, ekibinden “Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine” dair bir çalışma yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’ta yaptıkları telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konu detaylı bir şekilde ele alınmıştı.