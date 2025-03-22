Dünya

Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Düşünüyor

trump-turkiye-ye-f-35-satisini-dusunuyor

TRUMP’IN F-35 SATIŞINA OLUMLU BAKIŞI

ABD medyasındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaşıyor. Amerikan Fox News kanalında yayımlanan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayanan haberde, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği kaydedildi.

S-400’LERE YANIT OLARAK F-35’LER

Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor. “Trump, iki tarafın, Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu” ifade etti.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE SATIŞ SÜRECİ

Söz konusu uçakların Türkiye’ye satılabilmesi için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırmasının gerektiği belirtiliyor. Trump, ekibinden “Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine” dair bir çalışma yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’ta yaptıkları telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konu detaylı bir şekilde ele alınmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

İliç Maden Kazasında İlk Duruşma Tamamlandı

Erzincan İliç'teki maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçi için açılan davanın ilk duruşmasında, bilirkişi raporunun genişletilmesi gerektiğine hükmedildi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.
Dünya

Almanya’dan Ukrayna’ya Ek Askeri Yardım

Almanya, Ukrayna'ya 3 milyar euro tutarında ek askeri yardım sağlamaya karar verdi. Bu adım, savaşın devam ettiği dönemde destek hedefli atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.