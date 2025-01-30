Trump, Uçak Kazası Sonrası Ulusa Seslendi

HAVADA ÇARPISMA OLDU

ABD’nin başkenti Washington’a yakın Ronald Reagan Havalimanı çevresinde bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopter çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Kaza sonrasında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterdeki 67 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump yaptığı açıklamada, “Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışmanın nedenini bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu” dedi. Ayrıca, ordunun Washington DC’deki bu olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yapacağını belirtti. Trump, helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu, fakat manevra yapmadığını ifade etti.

KAZA DETAYLARI

Kaza, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan helikopterin havada çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza anındaki son konum verileri, çarpışma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu gösterdi.