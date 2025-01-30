More
Dünya

Trump, Uçak Kazası Sonrası Ulusa Seslendi

trump-ucak-kazasi-sonrasi-ulusa-seslendi

HAVADA ÇARPISMA OLDU

ABD’nin başkenti Washington’a yakın Ronald Reagan Havalimanı çevresinde bir yolcu uçağı ile askeri bir helikopter çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Kaza sonrasında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterdeki 67 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump yaptığı açıklamada, “Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışmanın nedenini bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu” dedi. Ayrıca, ordunun Washington DC’deki bu olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yapacağını belirtti. Trump, helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu, fakat manevra yapmadığını ifade etti.

KAZA DETAYLARI

Kaza, 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan helikopterin havada çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza anındaki son konum verileri, çarpışma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu gösterdi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

En Düşük Emekli Maaşı Artışı Onaylandı

TBMM Genel Kurulu, emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten teklifi onayladı.
Spor

Galatasaray Play-Off Etabı İle Devam Edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax'a deplasmanda 2-1 yenilerek grup aşamasını tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.