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Trump: Uçak Kazasında Kurtulan Yok

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TRUMP TARAFTAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de yaşanan uçak kazasında herhangi bir kurtulanın olmadığını açıkladı. Trump, olayın ardından ordunun kapsamlı bir soruşturma gerçekleştireceğini dile getirdi. Başkan, “Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. Maalesef uçak kazasında kurtulan yok. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ POLİTİKALARA DEĞİNİYOR

Trump, geçmişteki işe alım politikalarına da dikkat çekti. “Benden önce sağlık problemleri yaşayan insanların uçak kontrollünde kalifiye eleman olarak çalışmasına izin veriliyordu,” dedi. Ayrıca, mevcut ulaşım durumunun son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

KAYITLARIN DURUMU VE UÇAK İNİŞİ

Başkan, “Kayıtları dinledik, kayıtları dinlemek çok korkunçtu. Bir uçak 25 yıldır iniş yaptığı piste iniyordu. Ve bir helikopter bilinmez bir sebep ile çok kötü bir açıda gidiyordu,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu durum, kazanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

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