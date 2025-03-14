Trump: Ukrayna Ateşkesi Kabul Etti, Rusya Zor İkna Olabilir

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Bugün Rusya ve Ukrayna’yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya’yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz.” dedi.

BIDEN’IN YANLIŞ POLİTİKASI

Trump, savaş nedeniyle eski Başkan Joe Biden’ı eleştirerek, “Biden, Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı. Bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın.” şeklinde konuştu. Trump, savaşın sonucunda günde yaklaşık 2 bin gencin yaşamını yitirdiğini belirterek, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

SAVAŞIN SONUCU VE TEHLİKELİ GELİŞMELER

Trump, “Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu.” diyerek, mevcut kriz durumunun ciddiyetini vurguladı.