Trump, Ukrayna’nın NATO’ya Katılmasını Engelledi

Donald Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağını tekrar ifade etti. Fox News ile yaptığı röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair toplantının detaylarına değindi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski’nin ilişkileri hakkında şaşırdığı bazı durumlara yanıt olarak, “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir” dedi. Avrupa’nın, ABD’ye daha fazla saygı gösterdiğini belirten Trump, liderlerin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirme hevesinde olduğunu vurguladı. Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Trump, “Tam olarak arkadaş sayılmazlar” ifadesini kullandı.

PUTİN İLE GÖRÜŞMELER

Trump, Putin ile telefonda görüştüğünü ve savaşların en zoru olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye çok az kaldığına inandığını ifade etti. Putin ile Avrupa liderleri arasında güçlü ilişkiler olmadığını belirten Trump, “Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenski yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor” dedi. Savaş hakkında “Başlatılmaması gereken bir savaş” yorumunu yapan Trump, bu tür bir çatışmanın olmaması gerektiğini savundu.

SAVAŞTA EN BÜYÜK PROBLEM

Trump, Putin ve Zelenski için bir çalışmalar yapıldığını ifade ederken, “Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek de konuyu kapatacağımızı söyledim ama bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir” şeklinde konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olduğunu belirten Trump, herkesin bu durumdan usandığını dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Putin’in niyetleri hakkında daha fazla bilgi edinileceğini aktaran Trump, “Anlaşma yapmak istememesi de mümkün” dedi.

ZELENSKİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Zelenski ile Putin arasında bir ilişki kurulmasının önemini vurgulayan Trump, bunun aksine çok fazla zaman kaybedeceklerini dile getirdi. Trump, ABD askerlerinin Ukrayna sınırını savunması konusunda güvence verip veremeyeceğine ise, “Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum” yanıtını verdi. Avrupa’nın, Ukrayna için güvenlik garantisi sağlama konusunda büyük bir sorumluluk alacağını ifade eden Trump, “Onlar (Ukrayna), NATO’nun bir parçası olmayacak” dedi.

TOPLANTI VE İLERİDEKİ ADIMLAR

Trump, Beyaz Saray’daki toplantıda bir liderin “bir iki ay içinde tekrar buluşma” önerisi getirdiğini belirterek, bu öneriye sevindiğini ancak zaman kaybı olacağından endişe duyduğunu ifade etti. “Gerçekten de Başkan Putin’i aradım, Başkan Zelenski ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz” dedi. Avrupa liderlerinin bu savaş ile ABD’den daha fazla meşgul olduklarını ve ülkelerini yönetmeye dönmek istediklerini yineleyen Trump, Ukrayna için sağlanacak güvenliğin asla NATO üzerinden olmayacağını vurguladı.

KAMU GÜVENLİĞİ VE ULUSAL MUHAFAZALAR

Trump, Washington’da ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirerek şehirdeki güvenliği artırdığını kaydetti. Washington sokaklarında insanların daha huzurlu hareket edebileceğini belirten Trump, ülkenin sınırlarının da güvenli hale getirildiğini savundu. Trump, Beyaz Saray’da Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıya, önemli Avrupa liderlerinin katıldığını da sözlerine ekledi.