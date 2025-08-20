Trump, Ukrayna’ya NATO’yu Kapatmıştı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Donald Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağını yineleyerek, barış süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fox News’a yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleri ile yaptığı Beyaz Saray görüşmesini değerlendirdi. Trump, Putin ve Zelenski arasındaki muhtemel anlaşmazlıklarla ilgili “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir” şeklinde yorumda bulundu. Ayrıca, Avrupalı liderlerin durumu değerlendirdiğini ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek istediklerini kaydetti.

PUTİN VE ZELENSKİ’NİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Trump, Putin ile telefonda görüştüğünü belirtirken, “Bir şeyleri başarmaya az kaldı” ifadesini kullandı. Savaşların en zoru olarak nitelendirdiği Rusya-Ukrayna Savaşı’na dikkat çekti. Trump, Putin ile Avrupalı liderlerin arasındaki tirin ilişkilerin belli bir noktada durduğunu belirterek, “Umarım Zelenski yapması gerekeni yapar” dedi. “Bu savaş, başlatılmaması gereken bir savaş” diyerek, konunun ciddiyetini vurguladı.

ANLAŞMA OLANAKLARI VE SORUNLAR

Trump, Putin ve Zelenski arasında bir iletişim kurmaya yönelik “bir nevi ayarlama” yapıldığını ifade etti. “Eğer her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek de konuyu kapatabiliriz” diyen Trump, savaşı “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olarak tanımladı. Ayrıca, Putin’in anlaşmaya yanaşmama olasılığını belirterek, “Herkes bu durumdan usandı” şeklinde düşüncelerini aktardı.

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı kesin bir şekilde ifade ederek, “Bunu yapmazsınız” dedi ve Ukrayna’nın Rusya ile Avrupa arasında bir tür tampon olarak görüldüğünü kaydetti. Beyaz Saray’daki toplantıya katılan bir liderin önerisinin, “bir ya da iki ay içinde tekrar buluşma” olduğu anlamına geldiğini belirten Trump, bunun sorunluluğunun ciddiyetine dikkat çekerek, aciliyet gerektiren bir durum olduğunu vurguladı.

KAMU GÜVENLİĞİ AÇIKLAMALARI

Trump, “kamu güvenliği acil durumu” ilan ederek Washington’da güvenliği sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini ifade etti. Şehirde güvenliğin arttığını belirten Trump, “insanların artık çok daha rahat gezebildiğini” savundu. Ayrıca, Washington’un ve ülke sınırlarının güvenliğinin daha da artırıldığına dikkat çekti.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi önemli liderlerin katıldığını vurgulayan Trump, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska’da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak “nihai bir anlaşmaya varılmadığını” duyurdu.