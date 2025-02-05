Trump: Ukrayna’ya Silah Karşılığı Maden Anlaşması

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ’DEN ŞARTLI ONAY

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, Trump’ın ilginç teklifi üzerine “Nadir madenler zaten bizim zafer planımızın parçasıydı. ABD bizim yeraltı zenginliklerimizin Rusya’nın eline geçmeyeceğini garanti ederse Trump’ın önerisini kabul etmeye hazırız” şeklinde yanıt verdi. Aynı zamanda, ABD Başkanı’nın önerisine Rusya’dan da bir yorum geldi. Rus yetkililer, “Trump’ın teklifi tam anlamıyla ticari zihniyet eseri” açıklamasında bulundu.

TRUMP, NAHİR MADENLER ÜZERİNDEN İŞBİRLİĞİ ÖNERİYOR

Donald Trump, Ukrayna’daki nadir madenlere yöneldiğini Thi Hill yayınında yaptığı açıklamada paylaştı. Ukrayna’ya daha fazla karşılıksız yardım yapamayacaklarını vurgulayan Trump, “Biz Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizden savunmaları için talep ettikleri araç ve gereçler karşılığında ülkelerinde bulunan nadir madenlerin işletilmesini bize verebilirler. Bu tür elementlerle güvenliğimizi pekiştireceğiz. Biz onlara elden para veriyoruz. Onlar bize bu konuda yardım edebilir” diye konuştu.