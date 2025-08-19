Trump, Ukrayna’yı NATO’ya Almadı

TRUMP’IN UKRAYNA üzerinde AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde barış arayışlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Fox News’e yaptığı değerlendirmelerde, “Ukrayna asla NATO’nun parçası olmayacak” ifadelerini yineledi. Trump, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bazı Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri toplantıdaki görüşmeler hakkında yorum yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenski’nin olası bir anlaşmasına dair “Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir” dedi.

ZELENSKİ VE PUTİN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DEĞERLENDİRİYOR

Trump, ABD’nin saygınlığının arttığını belirterek, ” Bir yıl önce durum böyle değildi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek istediklerini yineledi. Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurgularken, “Tam olarak arkadaş sayılmazlar” dedi. Ayrıca, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, “bir şeyleri başarmaya az kaldığını” ifade etti ve savaşların en zorunun bu savaş olduğunu savundu.

UZLAŞMA VE BARİŞ İÇİN UMUT VAR

Putin ve Zelenski arasındaki müzakereler için birkaç ayarlama yaptığını belirten Trump, “Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek konuyu kapatabiliriz ama tango yapmak için iki kişi gerekir” dedi. Savaş durumunu, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kötü durum” olarak nitelendiren Trump, “Herkes bu savaştan usandı” dedi. Ayrıca “Anlaşma yapmak istememesi de mümkün” ifadesinde bulundu.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE NATO’YA YAKLAŞIM

Zelenski ve Putin arasında bir ilişki kurmanın gerekliliğine dikkat çeken Trump, “Aksi takdirde, çok fazla zaman kaybediyoruz” dedi. ABD askerlerinin Ukrayna sınırını savunmak için sahada olup olmayacağına dair kesin bir garanti veremeyeceğini söyleyerek, “Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum” dedi. Avrupa’nın, Ukrayna için güvenlik sorumluluğunun büyüklüğünü üstleneceğini ifade eden Trump, “Ukrayna’nın NATO’nun bir parçası olmayacağını” vurguladı.

TOPLANTI VE ACİL DURUM AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’daki toplantıda, “Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım” şeklinde bir yorumda bulundu. Toplantıya katılan Avrupa liderlerinin ABD’den daha fazla meşgul olduğunu ve ülkelerinde sorunları yönetmeye geri döneceklerini belirtti. Trump, Washington’da ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini ve başkentte güvenlik durumunun iyileştiğini sözlerine ekledi. Trump, Washington sokaklarının artık daha güvenli olduğunu ve insanların daha rahat gezebildiğini belirtti.

ABD Başkanı, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, nihai bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.