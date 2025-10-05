Trump Ve Netanyahu Arasındaki Görüşme Gergin Geçti

TRUMP VE NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMESİ

Cuma günü Hamas, Başkan Trump’ın Gazze barış teklifini olumlu bir biçimde karşıladı. Bunun üzerine Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak durumu değerlendirdi. Axios’da yer alan ve henüz yalanlanmayan habere göre, Trump bu durumu bir zafer olarak gördü. Ancak Netanyahu, farklı bir görüş sergiledi. Haberde yer alan bilgilere göre, “Bibi” diye hitap ettiği Netanyahu, Trump’a bunun kutlanacak bir durum olmadığını ve hiçbir şey ifade etmediğini söyledi. Trump’ın, Netanyahu’ya karşılık olarak kullandığı küfürlü kelime de dikkat çekti: “Neden her zaman bu kadar negatifsin anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bakalım.”

GÖRÜŞMELER MİSIR’DA BAŞLIYOR

Mısır’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekilmesi gereken bölgeleri ve esirlerin durumu ele alınacak. Bu görüşmelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner katılacak. İsrail heyetinde ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin yer alacağı bildiriliyor. Hamas heyetine ise, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı’nın şartlarının “esnekliğe açık” olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı. Trump, “Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas’ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz.” dedi. Ayrıca müzakerelerin birkaç gün daha süreceğini ve “İnsanlar bundan çok memnun.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU’NUN DURUMU

Dünya, Gazze Planı ve Mısır’daki görüşmelere odaklanmış durumda. Trump, Netanyahu’nun bombardımanı bitirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas’ın ciddiyetinin yakında anlaşılacağını ifade eden Trump, Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha sürecinin yaşanacağını aktardı.

GAZTE SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Amerikan NBC kanalında görüşlerine yer veren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma üzerine yapılan görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Gazze’de savaşın henüz sona ermediğini ve yapılması gereken pek çok iş bulunduğunu belirten Rubio, esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Gazze’nin gelecekteki durumuyla ilgili zorluklara dikkat çeken Rubio, “Gazze’de 3 gün içinde Hamas’tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil.” dedi. Gazze Planı’nın ikinci aşamasının, bölgenin silahsızlandırılması ve askeri güçlerin dağıtılmasıyla oldukça zorlayıcı bir süreç olacağını ekledi.

HAMAS ANLAŞMAYA HAZIRLIĞINI BELİRTİYOR

AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, savaşın sona erdirilmesi konusundaki isteklerini dile getirdi ve “İşgalci kuvvetlerin gerçekten bir anlaşmaya varma niyeti varsa Hamas hazır.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail hükümet sözcüsü Bedrosyan, Reuters’a yaptığı açıklamada Gazze’de mevcut bir ateşkes olmadığını, yalnızca bazı bombalamaların geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Bedrosyan, ordunun savunma amaçlı faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

GÖRÜŞMELERDE BEKLENTİLER

Görüşmelerde, Hamas’ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve IDF’nin çekileceği bölgelerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu konuların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması bekleniyor; zira Trump, toplantının sonucunun neredeyse hazır olduğunu belirtti. Trump, “Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak.” dedi.

ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

Mısır’daki kritik toplantı öncesinde Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sürecin hızla ilerlemesi için taraflara güçlü destek mesajı verildi ve hatta Hamas’ın, rehinelerin serbest bırakılması konusunda müzakerelere başlanmasını memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.