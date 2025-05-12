Trump Ve Netanyahu Yeniden Görüştü

NETANYAHU TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazartesi günü ABD’nin Orta Doğu temsilcisi ve İsrail Büyükelçisi ile bir araya geldikten sonra Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas militanları tarafından tutulan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılması konusundaki desteklerinden dolayı Trump’a teşekkür ettiği ifade edildi. Ayrıca, Trump’ın Netanyahu ile yakın işbirliği çağrısını yinelediği de belirtildi.

REHİNE TAKASI GÖRÜŞMELERİ İLERLİYOR

Netanyahu, tıkanan rehine takası görüşmelerinin, ABD ve Hamas’ın direkt görüşmesinden sonra ilerlemesini değerlendirdi. Bu durum, yeni bir gelişme olarak öne çıkıyor. İsrail, ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir teklifi görüşmek amacıyla Salı günü Doha’ya bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu gelişme, yaklaşık iki ay önce tıkanmış olan görüşmelerin yeniden başlatılması için önemli bir adım olarak görülüyor.