Trump Ve Putin Alaska’da Buluşacak

ABD’NİN ALASKA EYALETİNDE TARİHİ BULUŞMA

Donald Trump ile Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra askeri bir tesiste bir araya geliyor. Buluşma yeri, ABD’nin kuzeyindeki Alaska eyaletinin Anchorage kenti. İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde gerçekleşecek.

ALASKA’NIN TARİHİ BAĞLARI

Buluşma yeri olan Alaska, tarihi perspektiften önemli bir konumda; çünkü bu topraklar 1860’lara kadar Rusya’ya aitti. 1959 yılında ise Alaska, resmi olarak ABD eyaleti haline geldi. Anchorage, Alaska’nın güneyinde yer alıyor ve nüfusun yüzde 40’ı bu şehirde yaşıyor. Eyalet, ayrıca en yoğun nüfusa sahip kent olma özelliğini taşıyor.

ASKERİ ÜS ÜZERİNE TARİHİ NOTLAR

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 11 Sovyet pilotu ve personeli, Anchorage yakınlarında gömüldü. Bu durum, kenti Rusya açısından sembolik bir anlam yüklerken, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü de burada bulunuyor. Üs, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ve Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşimini temsil ediyor. Bu üs, Arktik operasyonları ve Rusya’nın bölgedeki hareketlerini izlemek amacıyla uzun süre kullanılıyor ve ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını koruma işlevi görüyor.

STRATEJİK NOKTA

Alaska ile Rusya arasındaki mesafenin sadece 4,8 kilometre olması, Soğuk Savaş döneminde buranın stratejik önemini artırdı. Elmendorf-Richardson üssü, 32 binden fazla askeri personele ev sahipliği yapıyor ve bu, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una eşdeğer. Bu üs, birçokABD başkanının ziyaretine de tanıklık etti. Barack Obama, 2015 yılında burada bulunarak, Alaska’ya adım atan ilk ABD Başkanı oldu. Joe Biden ise 2023 yılında 11 Eylül saldırılarının 22. yıldönümünde üsteki askerlere hitap etti.

PUTİN İÇİN STRATEJİK SEÇİM

Vladimir Putin’in Alaska’yı tercih etmesinin arkasında başka bir anlam daha yatıyor. Putin, buraya “düşman” ülkelerin hava sahasından bağımsız olarak ulaşabiliyor. Uzmanlar, Ukrayna ve Avrupa’dan uzak olmasının, Kremlin’in ABD ile doğrudan muhatap olma isteğiyle örtüştüğünü ifade ediyor.