Trump Ve Putin Alaska’da Buluşacak

ABD VE RUSYA LİDERLERİNİN BULUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra oldukça uzak bir askeri tesis olan Alaska’da bir araya geliyor. İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde buluşacak.

ALASKA’NIN TARİHİ BAĞLARI

Buluşmanın yapıldığı yer, tarihsel ve sembolik anlamda iki ülke arasında önemli bir konumda bulunuyor. Zira Alaska, 1860’lara kadar Rusya’ya ait olan topraklardı. 1959’da ise resmi olarak ABD eyaleti haline geldi. Anchorage, Alaska’nın güneyinde yer alan en kalabalık şehir olup, nüfusunun yüzde 40’ı burada yaşıyor.

ASKERİ ÜSSÜN STRATEJİK ROLÜ

İkinci Dünya Savaşı sonrası, 11 Sovyet pilot ve askerinin Anchorage civarında defnedilmesi, bu kenti Rusya için sembolik hale getiriyor. Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ve Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’ın birleşimiyle oluşuyor. Bu üs, Amerikan ordusunun Arktik operasyonlarını ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla uzun süredir kullanılıyor ve misyonu, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını korumak.

SAVAŞ DÖNEMİNDE STRATEJİK KONUMLANMA

Söz konusu üs, Alaska ile Rusya arasındaki en kısa mesafe sayesinde Soğuk Savaş döneminde de oldukça stratejik bir öneme sahipti. İki ülke arasındaki mesafe sadece 4,8 kilometre. Üs, 32 binden fazla personele ev sahipliği yaparak, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Birçok ABD başkanının ziyaretine de tanıklık eden bu üs, 2015’te eski Başkan Barack Obama’nın burada konaklamasıyla da gündeme gelmişti. Ayrıca, 2023 yılında Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 22. yıldönümünde buradaki askerlere hitap etti.

POTANSİYEL YENİ DİPLOMATİK AKTARIM

Alaska’nın bu zirve için seçilmesinin bir başka önemli yönü, Vladimir Putin’in buraya “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden ulaşabilmesi. Uzmanlar, bölgenin Ukrayna ve Avrupa’dan uzakta olmasının, Kremlin’in ABD ile doğrudan muhatap olma isteği ile örtüştüğünü belirtiyor.