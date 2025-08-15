Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu amaca yönelik olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi doğrultusunda Putin ile görüşme planını gerçekleştirmiş oldu. İki liderin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleştirildi.

LİDERLERİN ALASKA’YA GELİŞİ

Öncelikle Trump’ın uçağı Alaska’ya iniş yaptı. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçerek ilk teması burada sağladı. Görüşmenin içeriği, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve teknolojik işbirliğinin artırılması üzerine odaklanabilir.