Trump ve Putin Alaska’da buluştu

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Görüşme öncesi Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

BASIN MENSUPLARIYLA SOHBET

Rusya’nın lideri Putin, Trump ile yaptığı görüşme sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle şu soruyu yöneltti: “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine yalnızca, “Duymuyorum” şeklinde karşılık verdi.