Trump ve Putin Alaska’da buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Görüşme öncesi Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

Rusya’nın lideri Putin, Trump ile yaptığı görüşme sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle şu soruyu yöneltti: “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine yalnızca, “Duymuyorum” şeklinde karşılık verdi.

İstanbul’da, “Daltonlar” Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İddianamede, yedi şüpheliye 14 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, uzun süreli hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası talep edildi.
Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

