Trump Ve Putin Görüştü, Soruları Yanıtsız Bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

Başkan Trump ile görüşen Putin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşme esnasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu. Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” ifadesiyle karşılık verdi.

ABD ve Rusya liderleri, 2019'dan bu yana ilk yüz yüze zirve için bir araya geliyor. Görüşmelerin gündemi kritik konuları kapsayacak.
Putin ve Trump'ın buluşması esnasında, bölgeden F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı geçerek dikkatleri üzerine çekti.

