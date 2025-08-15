Trump Ve Putin Görüştü, Soruları Yanıtsız Bıraktı

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

PUTİN’İN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Trump ile görüşen Putin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşme esnasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu. Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” ifadesiyle karşılık verdi.