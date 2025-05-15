Trump Ve Putin Ne Zaman Bir Araya Gelecek?

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞME TARİHİ BELİRSİZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in bir araya geleceği tarih hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump’ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki” şeklinde konuştu. Antalya’da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunan Rubio, burada da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KÜRESEL ROLÜ

Rubio, ABD’nin dünyanın en merhametli ülkelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Milyonlarca insan kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne geliyor. Buna benzer bir uygulaması olan bir ülke yok. Ancak senede 5 milyon kişinin ülkemize gelmesine izin veremeyiz. 4 milyonu yasadışı yollardan geliyor” dedi. ABD’nin barış çabalarına eleştirel yaklaşanların olduğunu ifade eden Rubio, “Biz savaşın bitmesini istiyoruz, hayat kurtarmak istiyoruz. Can kaybının durmasını istiyoruz. Amacımız burada bu” diye ekledi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE HUMANITARY YARDIM

Gazze’deki insani duruma yönelik bir soruya Rubio, “Gazzelilerin Hamas’ın altında yaşadıklarından daha fazlasını hak ettiklerini söyledik. Tabi oradaki insanlık durumu sebebiyle üzgünüz. Biz bir plan oluşturduk yardımları ulaştırmak için bölgeye, Hamas tarafından çalınmadan ulaştırılması için” dedi. Hamas’la direkt iletişime geçme konusunun gündeme gelmesi üzerine Rubio, Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu ve masum insanlara zarar verdiğini ifade etti. “Hala masum rehineleri tutmaya devam ediyorlar ve hayatını kaybetmiş rehinelerin vücutlarını da, bedenlerini de tutuyorlar. Bu rehineler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı” dedi.

SURİYE İLE YENİ İLİŞKİLER

Suriye delegasyonu ile görüşmeleri değerlendiren Rubio, “Bu yeni bir ilişki tabii ki, daha birbirimizi 24 saattir tanıyoruz, yeni tanıştık ki bu da barışçıl, istikrarlı bir Suriye istiyoruz” açıklamasında bulundu. “En büyük gelişmelerden biri bu olur bölgedeki uzun zamandır yaşanan en büyük gelişme bu olur” diyen Rubio, ABD olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini belirtti.