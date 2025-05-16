Trump Ve Putin Ne Zaman Buluşacak?

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir basın toplantısında, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in ne zaman bir araya geleceğine dair bir bilgi sahibi olmadığını belirtti. “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey” diyerek, önce Trump’ın gezisini tamamlamasını bekleyeceklerini söyledi. “Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki” şeklinde ekledi.

AMERİKA’NIN MERHAMETİ VE SAVAŞA YAKLAŞIM

Antalya’da gerçekleşen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Rubio, ABD’nin merhametinden bahsederek, “Milyonlarca insan kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne geliyor. Ancak senede 5 milyon kişinin ülkemize gelmesine izin veremeyiz. 4 milyonu yasadışı yollardan geliyor” dedi. Ayrıca, savaşın sona ermesini istediklerini ve can kayıplarının durmasını arzuladıklarını ifade etti. “Amacımız burada bu. Ben hala neden herhangi biri barışa yönelik çabalara karşı eleştirel yaklaşılır, bunu bilmiyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Rubio, barış sağlayıcısı olarak Trump’ın benzersiz bir fırsata sahip olduğunu söyledi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE HAMAS’LA İLETİŞİM

Gazze’deki durumu da ele alan Rubio, “İsrail Başbakanı ile bugün iletişime geçtim. Başkan da iletişimdeydi” dedi. Gazzelilerin, Hamas’ın altında yaşadıklarından daha fazlasını hak ettiklerini ifade ettiklerini belirtti. Yardımları bölgeye ulaştırmak için bir plan oluşturduklarını, ancak Hamas’ın bu yardımları çalmasından endişe ettiklerini vurguladı. “Hamas, terör örgütü ve masum insanları öldürdüler” diyen Rubio, buna rağmen Gazzelilerin acılarına karşı duyarlı olduklarını aktardı.

SURİYE’YE YÖNELİK YENİ YAKLAŞIM

Rubio, Suriye delegasyonu ile yapılan görüşmelerin önemine değinerek, “Bakın, bu yeni bir ilişki tabii ki. Barışçıl, istikrarlı bir Suriye istiyoruz” ifadesinde bulundu. Bölgedeki en büyük gelişmelerden biri olmasının hedeflendiğini belirten Rubio, oradaki yetkililerin, çoğulcu bir hükümet kurma çabasında olduğunu söyledi. Türkiye, Katar ve Mısır’ın da sürece dahil olduğunu ve destek verdiklerini ekledi.