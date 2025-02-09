Trump ve Putin Ukrayna İçin Telefon Görüşmesi Yaptı

TRUMP VE PUTİN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin yaptığı iddia ediliyor. New York Post’un haberine göre, Trump, görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞME HAKKINDA DETAYLAR

Cuma günü Air Force One uçağında bir röportaj veren Trump, “Putin ile kaç kez görüştünüz?” sorusuna “Söylemesem daha iyi olur” cevabını veriyor. Ayrıca, Putin’in “insanların öldüğünü görmek istemiyor” ifadesini de kullanıyor.