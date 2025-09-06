Trump, Venezuela’ya Uçakları Düşürürüz Dedi

EN SON GELİŞMELER

ABD’nin Karayipler bölgesindeki Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermesiyle birlikte iki ülke arasındaki gerilim daha da artıyor. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te bir basın toplantısı düzenlerken ABD-Venezuela çekişmesine de değindi. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanmasına yakın uçması hakkında bir soru üzerine Trump, “Bence başları belaya girecek.” şeklinde yanıt verdi.

TEHLİKE UYARISI

Trump, “Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir.” diyerek, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek.” ifadesini kullandı. Bu durum, gerginliğin karşılıklı adımlarla daha da artabileceğini gösteriyor.

SAVAŞ STRATEJİSİ

Daha önce imzaladığı bir kararnamede, “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” amacıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılmasını istemişti. Maduro’nun on yılı aşkın bir süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in lideri olduğu öne sürülüyor. ABD Hazine Bakanlığı, bu karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

ÖDÜL MİKTARINDA ARTIŞ

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanmasını sağlayacak bilgi için daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara çıkardı. Maduro’nun Trump’a karşı bir rest çekmesi sonrasında ABD, Venezuela açıklarına denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderdi.