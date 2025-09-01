Trump: Washington’da Suç Oranı Sıfıra İndi

TRUMP’IN SUÇ VE EVSİZLİKLE MÜCADELE AÇIKLAMALARI

Donald Trump, ABD Başkanlık görevine geldiğinden beri Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlik konularında başarısızlıkla suçluyor. Suç oranlarının artış gösterdiğini, şehrin güvenli ve temiz bir yer haline gelmesi gerektiğini sürekli belirten Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından alınması gerektiğini savunmuştu.

ULUSAL MUHAFIZ SEVKİ

11 Ağustos’ta verdiği bir kararla Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek amacıyla Washington polis birimini federal kontrol altına aldı. Aynı zamanda kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk etti.

SUÇSUZ BÖLGE TANIMLAMASI

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Washington’daki suç oranlarına dair bir açıklama yaptı. Suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini ifade eden Trump, şehri “artık suçsuz bölge” olarak tanımladı. Açıklamasında, “Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?” şeklinde bir soru yöneltti.

ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle işbirliği yaptığını belirten Trump, Bowser’ı bu süreçteki işbirliği nedeniyle övdü. Trump, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Trump, paylaşımında California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ı eleştirdi. Bu isimlerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti. Ayrıca, Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve büyük hasara neden olan orman yangınları ile yaşanan “isyanlara” atıfta bulunarak, “Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi.” ifadesini kullandı.