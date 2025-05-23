Trump Yasağı Açıkladı: Prenses Atılacak

BELÇİKA’LI PRENSESİN EĞİTİMİ TEHLİKEDE

Belçika’nın 23 yaşındaki veliaht prensesi Elisabeth, Harvard Üniversitesi’ndeki ilk yılını tamamladı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı yeni karar, prensesin eğitimine devam etmesini engelleyebiliyor. Trump yönetimi, Harvard’ın uluslararası öğrencileri kabul etme yetkisini Perşembe günü iptal etti. Eğitime devam eden yabancı öğrencilerin ya başka okullara geçmesi ya da yasal statülerini kaybetmesi gerekiyor. Eğer prenses başka bir okul bulamazsa, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

SARAYDAN AÇIKLAMA

Belçika Kraliyet Sarayı’nın sözcüsü Lore Vandoorne, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü, “Prenses Elisabeth ilk yılını yeni tamamladı. (Trump yönetiminin) kararının etkileri önümüzdeki günlerde veya haftalarda netleşecek. Durumu şu anda araştırıyoruz” dedi. Saray’ın iletişim direktörü Xavier Baert ise “Şu an durumu inceliyoruz. Olayların yatışmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok şey olabilir” şeklinde konuştu.

HİÇBİRİNE HIZLA DEVAM EDİYOR

Prenses Elisabeth, Harvard’da Kamu Politikası alanında yüksek lisans eğitimi alıyor. Elisabeth, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde’in dört çocuğunun en büyüğü ve tahtın varisi durumunda. Harvard’a başlamadan önce İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde tarih ve siyaset okumuştu. Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin kararının binlerce öğrenciyi etkilediğini ve yasalara aykırı olduğunu savunarak, bu adımı “siyasi bir misilleme” olarak nitelendirdi.