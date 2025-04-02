Trump Yeni Gümrük Vergilerini Duyurdu

YATIRIMCILAR GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR

Trump yönetimi, dengesiz ticari ilişkiler ve adil olmayan vergi, sübvansiyon ve düzenlemeleri hedef almak amacıyla hazırlık yapıyor. Yatırımcılar ise bu duruma kendilerini hazırlamaya başladı. 20 Ocak’ta başkanlık yemin töreninin olduğu gün, Trump, ülkenin ticari ilişkilerine yönelik bir dizi soruşturma emri verdi. Bu soruşturmalar 1 Nisan’da kendisine iade edildi.

TİCARET STRATEJİLERİ VE YENİ VERGİLER

Belirli sektörleri hedef alan Trump, geçtiğimiz hafta otomobillere %25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı ve çipler ile ilaçlara yönelik diğer gümrük vergilerinin de gelebileceğinin sinyalini verdi. 2 Nisan’da, Trump, Kanada ve Meksika’dan yapılan tüm ithalata %25 gümrük vergisinin yeniden uygulama kararı aldığını duyurdu. Mart ayında ise, üç ülke arasındaki 2020 ticaret anlaşmasının şartlarına uyan mallar için geçici bir muafiyet teklif etmişti.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Trump’ın yaptığı açıklamada önemli noktalar yer aldı. “Vergilerle çok para kazanacağız. ABD yeniden zengin olacak, altın çağımız geri geliyor. Yurt dışından gelen bütün otomobil ürünlerine yüzde 25 vergi uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, yatırımcıların ve ticaret ortaklarının dikkatini çekiyor.