Trump Yönetimi 500’den Fazla Göçmen Çocuğu Hedef Aldı

Trump yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin güney sınırından tek başına gelen ve devlet korumasındaki 500’den fazla refakatsiz göçmen çocuğun ülkeden çıkarılması için potansiyel adımlar atıyor. Demokrat Senatör Ron Wyden bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Çocukların sponsor bulunamayan ve en az altı aydır devlet bakımında olanlar arasından seçildiği belirtiliyor.

WYDEN'DAN SERT TEPKİ VE ACİL DURDURMA ÇAĞRISI

Senato Finans Komitesi’nin kıdemli üyesi olan Wyden, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’a gönderdiği mektupta, bu girişimin “yüzlerce savunmasız çocuğu anında tehlikeye attığını” söyledi. Wyden, “Bu, onları korumakla görevli kurumun silah haline getirilmesidir” ifadelerini kullandı. Mülteci Yerleştirme Ofisi’nin (ORR) denetimini yürüten komitenin üyesi olan Wyden, tarama ve sınır dışı etme planlarının derhal durdurulmasını talep etti.

HHS'DEN YANIT: ÇOCUKLAR HEDEF ALINMIYOR

Bir HHS sözcüsü, “Bu sorumsuz korku pompalamaya rağmen bu çocukları hedef alan bir plan yok” dedi. Sözcü, Biden yönetiminin çocukları yeterli sponsor denetimi olmadan serbest bıraktığını, Trump yönetiminin ise her çocuğun uygun şekilde denetlenmiş bir sponsorla yerleştirilmesini sağlamak için ebeveyn veya yasal vasilerini bulmaya çalıştığını belirtti.

ORR BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN DURUMU

HHS bünyesindeki ORR, sınırdan tek başına gelen göçmen çocukların bakımından sorumlu. Wyden’in listesindeki çocukların ABD’de sponsoru bulunmuyor ve çoğunlukla ORR sağlayıcılarıyla uzun süreli koruyucu aile bakımında tutuluyor. Federal verilere göre Mayıs ayı itibarıyla ORR’de ortalama 1.816 refakatsiz çocuk bulunuyordu ve bunların çoğu Orta Amerika kökenli. Çocukların yaşları ve hangi göçmenlik sürecinin kullanılacağı henüz net değil.

DAHA ÖNCEKİ GUATEMALA GİRİŞİMİ VE MAHKEME ENGELLEMESİ

Yönetim daha önce ABD’de ebeveyni olmayan Guatemala’lı çocukları ülkelerine göndermeye çalışmış ancak federal bir yargıç bu girişimi durdurmuştu. Dönemin üst düzey bir HHS yetkilisi, amacın çocukları doğrulanmamış sponsorlara değil, ailelerine geri göndermek olduğunu söyledi. Geçen yıl 76 çocuk gece yarısı uyandırılıp uçaklara bindirilmiş, ancak yargıç kararıyla geri getirilmişti. Mahkeme belgeleri bazı ebeveynlerin çocuklarının iadesini talep etmediğini ortaya koydu.

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCULARINDAN ENDİŞE

Göçmen çocuklarla çalışan avukatlar ve savunucular, çocukların kaçtıkları koşullara geri gönderilmesine tepki gösteriyor. Ulusal Gençlik Hukuku Merkezi’nden Neha Desai, yönetimin çocukların çıkarlarını gözetmediğini belirtti. Wyden ise “Yönetimin daha büyük ölçekte ve daha fazla ülkeyi kapsayan yeni bir yasa dışı sınır dışı girişimine zemin hazırladığına inanıyorum” dedi.