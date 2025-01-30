Trump Yönetimi Paris Anlaşmasından Çekiliyor

ABD’NİN PARİS ANLAŞMASI’NDAN ÇEKİLMESİ

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e resmi bir mektupla ilettiğini belirtiyor. Buna göre, ABD 27 Ocak 2026’dan itibaren Paris Anlaşması’na taraf olmayacağını açıkladı. İklim değişikliği ve olumsuz etkileriyle mücadele amacıyla dünya liderleri 12 Aralık 2015’te Paris’te düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP21) bu anlaşmayı imzaladı.

TRUMP’IN İLK ÇEKİLİŞİ VE BIDEN’IN DÖNÜŞÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım 2020’de ilk başkanlık döneminde ülkesini anlaşmadan geri çekmişti. Ardından, 20 Ocak 2021’de göreve gelen yeni başkan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’yi Paris Anlaşması’na yeniden taraf yaptı. Ancak Trump, 20 Ocak’ta ikinci dönemine başladığı gün ülkeyi yeniden anlaşmadan çekecek kararnameyi imzaladı.

ANLAŞMAYA DAHİL OLMAYAN ÜLKELER

ABD, İran, Libya ve Yemen ile birlikte Paris Anlaşması’na taraf olmayan dördüncü ülke konumunda bulunuyor. Bu durum, uluslararası iklim politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.