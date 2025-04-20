Trump Yönetimi, Sınır Dışı Etmede Israrcı!

TRUMP YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

ABD’de, Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararını iptal ettirmek için adım attı. Hükümeti temsilen mahkemeye başvuran John Sauer, göçmenlerin itiraz haklarını kullanmaları için yeterli sürenin tanındığını öne sürdü. Sauer, göçmen avukatlarının alt mahkemeleri atlayarak doğrudan Yüksek Mahkeme’ye başvurmalarının usule aykırı olduğunu ifade etti.

YÜKSEK MAHKEME’NİN KARARI

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından açılan davanın ardından Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimini durdurmuştu. Yönetim, bu kararı geri almak için çaba gösteriyor. Eğer karar iptal edilirse, sınır dışı işlemlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

ÇETELERİN YABANCI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE EKLENMESİ

Trump yönetimi, Latin Amerika kökenli MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti. Bu gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen düzensiz göçmenler, Yabancı Düşmanlar Yasası gereğince sınır dışı edilmeye başlanmıştı. Tutuklanan bazı kişilerin El Salvador’daki hapishanelere gönderildiği bildiriliyor.