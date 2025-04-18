Trump Yönetimi, Vize Başvurularını İnceleyecek

SOCIAL MEDIA INQUIRY BEFORE VISA APPROVAL

Trump yönetimi, ABD vizesine başvuran bireylerin sosyal medya paylaşımlarını ayrıntılı bir şekilde inceleme kararı aldı. Bu inceleme, özellikle daha önce Gazze Şeridi’nde bulunmuş kişileri hedef alacak. Perşembe günü duyurulan yeni talimat doğrultusunda, 1 Ocak 2007 sonrasında Gazze Şeridi’ne giden tüm ABD vize başvuru sahiplerinin sosyal medya geçmişleri gözden geçirilecek. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazışmaya göre, bu karar, yabancı ziyaretçilerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi ve yönetimin standartlarına uymayanların ülkeye girişine izin verilmemesi amacı taşıyor.

COMPREHENSIVE REVIEW OF ALL VISA APPLICATIONS

Verilen talimat, tüm vize türleri için geçerli olacak ve Gazze’de resmi ya da diplomatik görevlerde bulunan kişiler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları da bu incelemeye tabi tutulacak. Yazıda, “Sosyal medya taramasında güvenlik açısından sakıncalı olabilecek veriler bulunursa, ‘SAO’ adı verilen bir güvenlik danışma süreci başlatılacak” ifadesine yer verildi. Yetkililere göre bu süreç, başvuran kişinin ABD için ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını anlamaya yönelik bir süreç olacak. Bu çerçevede, İç Güvenlik Bakanlığı, vizeye başvuran kişinin sosyal medya ve internet geçmişini tarayacak ve Trump yönetiminin güvenlik vizyonuyla çelişen herhangi bir paylaşım olması durumunda vize başvurusunu reddedecek.

17 Nisan’da yayınlanan belge, ABD’nin tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine ulaştırıldı. Belgeyi imzalayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart ayı sonu itibarıyla 300’den fazla vizeyi iptal ettiğini açıklamıştı. Bakanlık sözcüsü, yazışma hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da her başvurunun detaylı bir güvenlik taramasından geçtiğini belirtti. “Trump yönetimi, vize sürecinde en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını korumaya odaklanmıştır” dedi. Ayrıca, her vizenin geçerlilik süresi boyunca başvuru sahiplerinin sürekli denetlendiği ifade edildi.

Trump yönetimi, özellikle İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş hakkında eleştirilerde bulunan öğrenci vizesi sahiplerini sınır dışı etme tehdidinde bulundu. Bu kişinin, ABD dış politikasına tehdit oluşturmakla suçlanması dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşları ise bu yaklaşımın, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan maddelerini riske attığını belirtiyor. Anayasa, ülkede yaşayan herkesin göçmen statüsünden bağımsız olarak ifade özgürlüğünü garanti ediyor. Ancak, Gazze savaşına karşı görüş bildiren bazı öğrencilerin vizeleri iptal edildi. Geçtiğimiz ay, Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınma anı videoya kaydedildi. Maskeli ajanlar tarafından gözaltına alınan Öztürk, benzer durumların artabileceğine dair endişelere yol açtı. Rubio, konuyla ilgili basın toplantısında, “Bu tür manyaklardan birini her bulduğumda vizelerini iptal ederim” dedi ve bu tür başka isimlerin de vize iptaliyle karşılaşacağını açıkça dile getirdi.