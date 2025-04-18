Trump Yönetimi, Vize Başvurularını İnceliyor

TRUMP YÖNETİMİNDEN SOSYAL MEDYA DENETİMİ

ABD yönetimi, ülkeye vize başvurusu yapanların sosyal medya paylaşımlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecek. Özellikle geçmişte Gazze Şeridi’nde bulunmuş kişi ve gruplar, bu incelemenin odak noktası olacak. Trump yönetiminin Perşembe günü yayınladığı yeni talimat, 1 Ocak 2007 tarihinden sonra Gazze Şeridi’ne giden tüm vize başvuru sahiplerinin sosyal medya geçmişlerinin incelenmesini zorunlu kılıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen belgeler, bu kararın yabancı ziyaretçilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve güvenlik standartlarına uymayan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesini hedeflediğini göstermektedir.

SOSYAL MEDYA TARİFİ VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ

Talimat, tüm vize türleri için geçerli olacak ve resmi ya da diplomatik görevde bulunmuş bireyler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları da tarama alanına dahil edilecek. Yazıda, “Sosyal medya taramasında güvenlik açısından sakıncalı olabilecek veriler bulunursa, ‘SAO’ adı verilen bir güvenlik danışma süreci başlatılacak” denilmiştir. Yetkililer, bu sürecin vize başvurusunun ABD için ulusal güvenlik riski taşıyıp taşımadığını değerlendirmek amacıyla yürütüleceğini belirtiyor. Bu inceleme, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerinin sosyal medya ve internet geçmişlerinin taranmasını içeriyor. Trump yönetimi, güvenlik standartlarına uygun bulmadığı herhangi bir paylaşım durumunda vize başvurularını reddedebiliyor.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERE GÖNDERİLDİ

17 Nisan tarihli belge, ABD’nin bütün diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine iletildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart sonunda yaptığı açıklamada, o zamana kadar 300’den fazla vizeyi iptal ettiğini ifade etti. Bakanlık yetkilisi, yazışmaya dair yorum yapmaktan kaçınsa da her vize başvurusunun detaylı güvenlik taramasından geçtiğini belirtti. “Trump yönetimi, vize sürecinde en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını korumaya odaklanmıştır” diye açıklama yaptı. Ayrıca, her vizenin geçerliliği boyunca başvuru sahibinin sürekli olarak denetlendiğini vurguladı.

VİZE İPTALLERİNE YORUM VE ELEŞTİRİLER

Trump yönetimi, özellikle İsrail’in Gazze’deki savaşıyla ilgili eleştirilerde bulunan öğrenci vizesi sahiplerinin ülke dışına çıkarılacağını belirtiyor. Bu kişiler, ABD dış politikasına tehdit oluşturmakla suçlanıyor. Sivil toplum kuruluşları ise bu yaklaşımın, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğü ilkesine zarar verdiğini ifade ediyor. Şu anda, göçmen statüsü ne olursa olsun ülkedeki herkesin ifade özgürlüğü garanti altındayken, Gazze savaşına karşı görüş bildiren bazı öğrencilerin vizeleri iptal edildi. Geçtiğimiz ay, Tufts Üniversitesi’nden Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması, benzer durumların artabileceği sinyalleri veriyor. Rubio, “Bu tür manyaklardan birini her bulduğumda vizelerini iptal ederim” diyerek, bu tür kişilerin daha fazla vize iptaliyle karşılaşacağı tehdidinde bulundu.