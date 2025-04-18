Trump Yönetimi, Vize Başvurularını Sıkı Denetleyecek

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DETAYLI İNCELENECEK

Trump yönetimi, ABD vizesine başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya paylaşımlarını kapsamlı bir şekilde incelemek üzere yeni bir düzenleme getirdi. Yönetim, özellikle daha önce Gazze Şeridi’nde bulunmuş bireyleri sorgulama konusunda biraz daha dikkatli olacak. Perşembe günü yayınlanan yeni talimata göre, 1 Ocak 2007’den itibaren Gazze’ye giden tüm ABD vize başvuru sahiplerinin sosyal medya geçmişleri gözden geçirilecek. Bu karar, yabancı ziyaretçilerin daha titiz bir şekilde denetlenmesi ve yönetimin kriterlerine uymayan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesi amacı taşıyor.

Yeni düzenleme, tüm vize türlerine geçerli olacak. Yazışmaya göre, Gazze’de resmi ya da diplomatik faaliyetlerde bulunanlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları da bu incelemeye tabii tutulacak. Belge, “Sosyal medya taraması sırasında güvenlik riski taşıyan veriler tespit edilirse, ‘SAO’ adıyla bilinen bir güvenlik danışma süreci başlatılacak” bilgisini içeriyor. Bu süreç, başvuran kişinin ABD için bir ulusal güvenlik tehlikesi oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek. Bakanlığın incelemesi, vize talep eden şahsın sosyal medya ve internet geçmişine yönelik derinlemesine bir tarama yapacak,Trump yönetiminin güvenlik standartlarına uymayan herhangi bir paylaşımın görülmesi halinde ise vize başvurusu reddedilecek.

17 Nisan tarihli bu belgenin, ABD’nin tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine ulaştığı belirtildi. Yazıyı imzalayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce 300’den fazla vize iptali gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Bakanlık sözcüsü ise söz konusu yazışma hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, her başvurunun detaylı güvenlik taramasından geçirildiğini vurguladı. “Trump yönetimi, vize sürecinde en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını koruyarak ülkemizi ve halkımızı korumaya odaklanmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, her vizenin geçerlilik süresi boyunca vize sahibinin sürekli kontrol edildiği kaydedildi.

Trump yönetimi, Gazze’de ki savaşı eleştiren öğrenci vizesi sahiplerinin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kişiler, ABD’nin dış politikasına tehdit oluşturmakla suçlandı. Sivil toplum kuruluşları bu yaklaşımın, ifade özgürlüğünü koruyan ABD Anayasası’nın maddelerine aykırı olduğunu savundu. ABD Anayasası, göçmen statüsünden bağımsız olarak ülkedeki herkesin ifade özgürlüğünü güvence altına alıyor. Buna rağmen, Gazze savaşına karşı görüş bildiren bazı öğrencilerin vizeleri iptal edildi. Geçtiğimiz ay Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alındığı anlar kaydedildi. Maskeli ajanlar tarafından gözaltına alınan Öztürk’ün durumu, benzer olayların artabileceğine dair endişelere yol açtı. Rubio, düzenlediği bir basın toplantısında, “Bu tür manyaklardan birini her bulduğumda vizelerini iptal ederim” dedi ve başka isimlerin de benzer bir vize iptaliyle karşılaşacağını belirtti.