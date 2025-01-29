Trump Yönetimi Yardımları Durdurma Kararını İptal Etti

TRUMP YÖNETİMİ HİBE VE KREDİ PROGRAMLARINI DURDURMA EMRİNİ İPTAL ETTİ

ABD’de Trump döneminde, federal bir yargıcın karmaşaya yol açan bir yönergeyi geçici olarak durdurmasından sadece bir gün sonra, potansiyel olarak trilyonlarca dolarlık federal hibe, kredi ve diğer mali yardım programlarını durdurma emri geri alındı. The Wall Street Journal tarafından elde edilen belgelere göre, Beyaz Saray Çarşamba günü federal çalışanlara orijinal emrin iptal edildiğini bildiren bir not gönderdi.

YENİ NOT YAYINLANDI

Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Müdür Vekili Matthew J. Vaeth tarafından öğleden sonra gönderilen kısa notta, önceki genelgenin “iptal edildiği” ifade edildi. Ayrıca, “Başkan’ın İdari Emirlerinin uygulanmasına ilişkin sorularınız varsa, lütfen kurumunuzun Baş Hukuk Müşaviri ile irtibata geçin” denildi.