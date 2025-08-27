Trump: “Zelenski Tam Olarak Masum Değil.”

TRUMP’IN BARİŞ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa sürede bir barış anlaşması yapılmasını istediğini belirtti. Bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesi gerektiğini vurguladı. Trump, “Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık” ifadesiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamalarını değerlendirdi. Trump, “Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum” dedi.

UKRAYNA’NIN DURUMU

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de “tam olarak masum olmadığını” savundu. Ukrayna’nın kendisinden 15 kat daha büyük bir ülke ile savaşa girmesinin en başından “yanlış” olduğunu ifade etti. Eski Başkan Joe Biden’a ve Zelenski’ye eleştiriler yönelten Trump, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi” diye konuştu.

NOBEL BARış ÖDÜLÜ İDDİASI

Ayrıca Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini vurguladı. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar yedi savaşı durdurduğunu ve bu konuda önemli adımlar attığını söyledi. Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.