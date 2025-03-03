Trump Zelenskiy İle Beyaz Saray’da Tartıştı

GÜNDEMDEKİ KAVGA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki tartışması, medya gündeminde geniş yankı buldu. Olayın ardından Zelenskiy, Beyaz Saray’ı ani bir şekilde terk etti.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Olayın etkileri sürerken Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım” diyerek merak uyandırdı. Bu açıklama, ülkedeki gelişmelerin ne denli sıcak olduğunu gösteriyor.

KAVGANIN DETAYLARI

Beyaz Saray’daki buluşmada, Oval Ofis’te uzun süren bir tartışma yaşandı. Trump, Zelenskiy’ye, “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık,” demişti. Trump’ın sözleri, gerilimin ne denli arttığını ortaya koydu.

Zelenskiy ise, ABD ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin yetersiz olduğunu belirtti ve “Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz.” şeklinde bir ifade kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISININ İPTALİ

Kameralar önünde gerçekleşen bu uzun tartışmanın ardından görüşme sona erdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Zelenskiy, Beyaz Saray’dan ayrıldı.