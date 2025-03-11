Trump, Zelensky’i Beyaz Saray’a Davet Edecek

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, ABD ile Ukrayna’nın son görüşmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ŞİMDİ GÖZLER RUSYA’DA

Trump, Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini belirtirken, “Şimdi gözler Rusya’da. Onların da aynı yönde adım atmasını umuyoruz. Bugün ve yarın Rus yetkililerle bir araya geleceğiz ve umarım nihai bir anlaşmaya varabiliriz.” dedi.

HEDEF TAM BİR ATEŞKES

Görüşmelerin kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını istediğini vurgulayan Trump, “Burada hedeflenen şey tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve Rusya’nın da aynı kararı vermesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ZELENSKY’İ DAVET EDECEĞİM

Ayrıca, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yeniden davet edilip edilmeyeceği ile ilgili bir soruya “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi.