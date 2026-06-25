Trump’a Cumhuriyetçilerden İran Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Cumhuriyetçilerle basına kapalı toplantıda İran savaşına yönelik şiddetli tepkilerle karşılaştı. Yönetim, Kongre’den on milyarlarca dolarlık ek bütçe talep etti. Toplantıda Trump ile Senatör Bill Cassidy arasında yüksek sesli tartışma yaşandı.

TOPLANTIDA TARTIŞMA YAŞANDI

Cassidy yönetimin anlaşmayı açıklaması gerektiğini söyledi. Çerçeve anlaşma İran’a mali teşvikler sağlıyor. Cassidy, “Amerikan halkı daha fazlasını bilmeye ihtiyaç duyuyor” dedi. “Sürecin gidişatı bize anlatıldığı gibi görünmüyor” diye ekledi.

SENATO TASARIYI ENGELLEDİ

Senato savaş yetkileri tasarısını 50’ye karşı 47 oyla reddetti. Trump oylamayı İran’a uyarı olarak nitelendirdi. Reuters anketine göre onay oranı düştü. Her dört Amerikalıdan biri savaşa değdiğini düşünüyor.

EK BÜTÇE TALEBİ YAPILDI

ABD yönetimi savaş masrafları için 70 milyar dolar talep etti. Bu talep mevcut askeri bütçeye ek olarak sunuldu. Senato daha önce savaşı bitirme talimatı vermişti.

SENATÖRLER TAVIR DEĞİŞTİRDİ

Cassidy bu kez hayır oyu kullandı. Rand Paul çekimser kaldı. Collins ve Murkowski tasarı lehine oy verdi. Fetterman ise tek Demokrat muhalif oldu. McConnell ve Bennet oylamaya katılmadı.

CASSIDY'DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Cassidy Vance ve Witkoff’a bilgilendirme için teşekkür etti. Petrol fiyatları anlaşma sonrası en düşük seviyeye geriledi. Hürmüz Boğazı’nda İran ablukası kalktı. Deniz trafiği yeniden başladı.

İRAN'DAN GEMİLERE UYARI

Devrim Muhafızları belirlenen rotalara uyulmasını istedi. Koordine edilmeyen nakliye yollarını reddetti. Umman geçici yollar ilan etmişti. Devrim Muhafızları ihlallere karşı harekete geçme tehdidinde bulundu. Boğaz küresel petrol sevkiyatının beşte birini taşıyor.

ANLAŞMA DETAYLARI TARTIŞILIYOR

Çerçeve anlaşma unsurları hakkında çelişkili açıklamalar var. Mali teşvikler, nükleer denetimler ve boğaz kontrolü tartışılıyor. Anlaşma 60 günlük müzakere süreci öngörüyor. Nükleer program gibi karmaşık konular görüşülecek.

BÖLGEDE ŞÜPHE HAKİM

Barış anlaşması bölge ülkeleri tarafından cömert bulunuyor. 300 milyar dolarlık fon endişe yaratıyor. Müttefikler fonun İran ordusuna yardım edebileceğini düşünüyor. Anlaşma balistik füze kapasitesine değinmiyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Anlaşma 60 gün boyunca gemi geçişlerine izin verilmesini şart koşuyor. Tahran bu sürenin ardından ücret talep edebileceğini ima etti. Bir diplomat çevre ve güvenlik ücretleri önerilebileceğini söyledi. Washington ve Körfez ülkeleri bu ücretlere karşı çıkıyor.

LÜBNAN VE İSRAİL GÖRÜŞMELERİ

Washington İsrail’in çekilmesini öngören teklifi ele aldı. Netanyahu askerleri geri çekmeyeceğini açıkladı. Lübnan’da İsrail saldırısında iki kişi öldü.