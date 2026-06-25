Başkan Trump’ın, Senatör Bill Cassidy’nin Kongre kariyerine son vermesinin ardından geçen bir ayda, Louisiana’lı Cumhuriyetçi vekil, başkentte başkanın en sert eleştirmenlerinden birine dönüştü. Ancak Çarşamba günü Capitol’de yüz yüze geldiklerinde, iki isim düzinelerce Senato Cumhuriyetçisi meslektaşının önünde bağırarak birbirlerine öfke kustu. Cassidy’ye göre gergin diyalog, Trump’ın kendi partisinden üyelerin neden bir gün önce Demokratlarla birlikte İran’daki askeri yetkilerini sınırlayan bir kararı desteklediğini sormasıyla başladı.

TRUMP İLE CASSİDY ARASINDA SERT DİYALOG

Cassidy, kapalı kapılar ardında başkana “Kalktım ve ‘Amerikan halkına neler olduğunu anlatmadın’ dedim” diyerek söze başladığını anlattı. “Dört hafta sürmesi gerekiyordu, dört ay oldu. İlk hedeflerimize ulaşılamadı ve ne olduğunu öğrenmek istiyorum.” Toplantıdaki kaynaklara göre öfkelenen Trump, Cassidy’ye bağırarak yöneldi. Cassidy, başkanla “aynı tonda ve ses seviyesinde” bağırarak karşılık verdiğini ve “soğukkanlılığını kaybettiğini” söyledi. Bir kaynak, Trump’ın Cassidy’ye oturmasını emrettiğini ancak senatörün reddettiğini aktardı. Bunun üzerine Trump, Cassidy’ye “deli” dedi. Cassidy ise bağırarak Trump’a “kardeşim” diye seslendi. Trump bunu kabul etmeyince Cassidy sonunda oturdu.

CASSİDY OYLAMASINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak saatler sonra Louisiana’lı Cumhuriyetçi, benzer bir İran savaş yetkileri kararındaki oyunu değiştirerek kararın ilerlemesine karşı oy kullandı ve Cumhuriyetçilerin başkana yönelik kınamasını fiilen geri adım atmasını sağladı. Cassidy, bu kararı Başkan Yardımcısı JD Vance ve özel elçi Steve Witkoff’tan İran hakkında “kapsamlı bir brifing” aldıktan sonra verdiğini belirtti. “Endişelerimin çoğunu gidermek için Beyaz Saray’a hızlı davet için minnettarım” diye yazdı.

CUMHURİYETÇİLERİN TRUMP’A KARŞI BÜYÜYEN HOŞNUTSUZLUĞU

Yaklaşık 70 dakika süren gergin toplantı, Trump’ın Kongre’deki Cumhuriyetçi gündemin kilit maddelerini defalarca altüst etmesiyle artan gerilimi yansıttı. Trump ikinci döneminin büyük bölümünü federal çalışanları işten çıkarmaktan bütçeleri patlatmaya, hatta savaş yürütmeye kadar kendi hedefleri doğrultusunda Kongre’yi baypas ederek geçirirken, partisi içinde artan bir grup artık yeter dediklerini söylemeye başladı. Capitol’deki kıdemli Cumhuriyetçiler, başkanın son haftalardaki davranışlarından bıkmış durumda. Bazıları, ekibinden “kötü tavsiyeler” aldığında ısrar ediyor. Bir Cumhuriyetçi, “Her şeyden oldukça bıkmış durumdalar” dedi. Zor durumdaki birkaç Cumhuriyetçi yasa koyucuyla konuştuğunu belirten kaynak, “Trump’ın düşen onay oranlarını herkesle aynı verilerden görüyorlar ama başkanla didişmeye girmek istemiyorlar” diye ekledi.

SEÇİM YASASI VE BÖLÜNMÜŞ PARTİ

Başkan, toplantıda Cumhuriyetçi senatörlere hitaben seçim yasasına odaklandı. Alabama Senatörü Tommy Tuberville’e göre bu, “başkanın şimdiye kadar yaptığı en iyi konuşmaydı.” Tuberville, Trump’ın “bazen duygusallaştığını, temelde komünizmin ele geçirdiğini, son şansımızın bu olduğunu, filibuster’ı kırmazsak…” dediğini aktardı. Başkan, New York’taki seçimlerde demokratik sosyalist belediye başkan adayı Zohran Mamdani’nin desteklediği adayların kazanmasını, SAVE America Yasası’na ihtiyaç olduğunun bir işareti olarak değerlendirdi. Toplantının sonunda Trump’ın sadık isimlerinden Senatör Rick Scott, başkana seçim yasasını geçirecek yeterli Cumhuriyetçi oy olmadığını anlatmaya çalıştı. Scott, “Bugün bulunduğumuz yer burası. Bir iş adamıyım. Gerçeklikle yaşamak zorundasın” dedi. Ancak bu mesajın Trump’a işleyip işlemediği net değil. Çoğunluk Lideri John Thune, başkanın senatörlerin oy sayısıyla ilgili hesaplarından etkilenip etkilenmediğini söyleyemedi. Thune, “Başkan görüşlerini çok net bir şekilde ortaya koydu, onun bu konuda ne hissettiğini biliyoruz. Bununla ilgili onun için çıkarımın ne olduğundan emin değilim ama bu noktayı birkaç kez vurguladığımızı söylemek adil olur” diye konuştu.