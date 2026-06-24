Trump’ın Havuz İddiaları Asılsız Çıktı

Başkan Donald Trump, Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu hakkında kanıtlanmamış ve bazıları açıkça yanlış olan bir dizi iddia ile kafa karıştırıcı bir tartışma başlattı. Trump, hafta sonu boyunca herhangi bir kanıt sunmadan, havuzda görülen sorunların kısa süre önce tamamlanan hızlı onarım projesinden kaynaklanmadığını, aksine “Vandallar” tarafından yapıldığını öne sürdü. Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu vandalların “bir bıçak veya kesici alet alıp güzel cepheye 250 fit uzunluğunda bir yarık açtığını” ve bu olana kadar kendi versiyonunun “mükemmel çalıştığını” iddia etti. Bu iddia, bıçaklı vandalların bu hasarı verdiğine dair kamuya açık bir kanıt bulunmaması bir yana, en hafif tabirle şüphelidir. Havuz haziran ayı başında yeniden doldurulduğundan bu yana pürüzsüz göründüğü uzun bir dönem olmadı. Su doldurulduktan günler sonra yosun oluşmaya başladı ve Trump yönetimi suyun “berrak” hale getirildiğini açıklamasına rağmen yosun görünmeye devam etti.

SUÇLAMALAR VE KANIT EKSİKLİĞİ

Hükümete ait iç belgeler, Milli Park Servisi çalışanlarının havuzun genleşme derzleri arasındaki köpük bölümlerinde iki kesik bulduğunu, ancak bunların soyulmakta olan “Amerikan bayrağı mavisi” kaplama veya havuzu parlak yeşile çeviren yosunla doğrudan ilgili olmadığını gösterdi. Trump, “yarık” tanımını sık sık değiştirerek bu konudaki şüpheleri artırdı. Cumartesi günü 250 fit olarak tanımladığı yarığı, pazartesi 300 fit, daha sonra aynı gün 350 fitlik bir kesik ve salı günü ise “350 fitlik uzun bir hat boyunca çok sayıda kesik” olarak yeniden tanımladı. İç belgelerde 171 fit uzunluğunda iki bıçak kesiğinden bahsedildiği ve bunun Trump’ın 350 fitlik rakamına yakın olduğu bildirildi. Ancak belgeler, bu kesintilerin havuzda nasıl oluştuğuna dair herhangi bir iddiada bulunmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından Fox News’e sağlanan ve vandalları gösterdiği iddia edilen videoda, iki kişinin havuz kenarında eğilerek birkaç saniye boyunca kenara uzanması görülüyor. Bakanlık bu kişilerin “astarı tahrip ettiğini ve parçalarını söktüğünü” iddia etse de görüntüler ne yaptıklarını net olarak göstermiyor.

HAVUZUN OBAMA VE BİDEN DÖNEMİNDEKİ DURUMU

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde iki yıl süren onarım projesinden sonra havuzun “hiç açılmadığını” iddia etti. Benzer şekilde, Obama ve eski Başkan Joe Biden döneminde havuzun “sızıntılar ve koku nedeniyle nadiren açık olduğunu” öne sürdü. Oysa havuz ağustos 2012’de yeniden açıldı ve o günden bu yana günlerin büyük çoğunluğunda açık kaldı. Zaman zaman bakım ve ek onarımlar için kısa süreli kapatmalar olsa da, bu durumlar 13 yılı aşkın sürede istisna olarak kaldı.

HARCAMALARDAKİ ÇELİŞKİLER

Trump, Obama’nın havuz için yaptığı harcamayı da abartarak, projenin “100 milyon doların üzerinde” olduğunu söyledi. Oysa sözleşme yaklaşık 35 milyon dolardı. Trump yönetimi bu konuda herhangi bir kanıt sunamadı. Trump ayrıca Biden yönetiminin de havuzu onarmak için on milyonlarca dolar harcadığını iddia etti. Ancak Biden döneminde Milli Park Servisi Direktörü Chuck Sams, büyük bir onarım projesi için 100 milyon doların üzerinde maliyet tahmini aldıklarını ancak bu çalışmayı yapmadıklarını belirtti.

HAVUZUN BOYUTU KONUSUNDAKİ YANILGI

Trump, yansıma havuzunun uzunluğunu da defalarca abartarak “yaklaşık 2.500 fit” olduğunu ve bunun dünyadaki herhangi bir binadan daha uzun olduğunu iddia etti. Oysa havuzun uzunluğu Milli Park Servisi’ne göre 2.028 fittir. Trump daha önceki bir sosyal medya paylaşımında bu uzunluğu “yaklaşık 2.030 fit” olarak doğru şekilde yazmıştı. Ayrıca 2.500 fitlik bir uzunluk, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai’deki Burç Halife’nin 2.700 fitten fazla olan yüksekliğinin altında kalıyor.