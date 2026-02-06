TrumpRx.gov ile İlaç Fiyatları Düşüyor mu?

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ İLAÇ PLATFORMU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların doğrudan satın alınabileceği “TrumpRx.gov” internet sitesinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Trump, büyük ilaç firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda birçok önemli ilacın fiyatlarının düştüğünü ifade etti ve bu adımın seçim vaadi çerçevesinde atıldığını belirtti. Ayrıca, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri de uygulamanın kapsamı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.

Trump, göreve başladığı günden itibaren ilaç üreticileriyle “ciddi görüşmeler” yaptıklarını ve 2025 yılı itibarıyla 17 büyük firmadan 14’üyle fiyat indirimine dair anlaşma elde ettiklerini hatırlattı. Basın toplantısında yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının bütçesine doğrudan katkı sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı ve bu girişimin “dönüştürücü” bir detay olduğunu sözlerine ekledi.

HİZMETİN DETAYLARI VE SUNUM GÜNDEMİ

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Trump’ın talimatıyla kurulan ekibin yoğun çabaları sonucu doğrudan satış hizmetinin hayata geçirilmesi konusunda bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, “TrumpRx.gov” üzerinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl temin edileceğine dair teknik ve operasyonel bilgileri sunarak, siteye erişim şartları ve kullanım aşamaları hakkında detaylı bilgi verdi.

KULLANIM BEKLENTİLERİ VE TAKİP OLACAK UNSURLAR

Yetkililer, bu hizmetin ilaç maliyetlerini aşağı çekerek geniş kitlelere fayda sağlayacağını öne sürdü. Uygulamanın etki derecesi, fiyat indirimlerinin kalıcılığı, tedarik zinciri ile sigorta kapsamı gibi unsurlar dikkatle izlenecek. Ayrıca, anlaşmaya varılan ilaç firmalarının uygulamaya uyum sağlaması ve sağlanan fiyat değişikliklerinin reçeteli ilaç pazarında nasıl yansıyacağı gibi faktörler de kritik göstergeler arasında bulunuyor.