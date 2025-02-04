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TSK’nın Aden’deki Görevi Uzatıldı

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DENİZ HAYDUTLUĞUNA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan tezkerede, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları ile Arap Denizi ve çevresindeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarına karşı 2008-2021 döneminde alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları hatırlatılıyor. Bu çerçevede, TBMM’nin 10 Şubat 2009 tarihindeki kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bu bölgede görev alması için bir yıllık bir izin verildiği vurgulanıyor.

İZİN SÜRESİ UZATILIYOR

Tezkerede, bahsi geçen iznin en son 17 Ocak 2024 tarihine kadar bir yıl daha uzatıldığı bilgisi veriliyor. Tezkere, deniz haydutluğu ile mücadeledeki kararlılığa dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tezkere içinde şu ifadelere yer verildi:

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