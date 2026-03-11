TŞOF’tan APP Plakalar Üzerine Açıklama Geldi

TŞOF, sosyal medya üzerinden yayımlanan, “APP” (standart dışı) plakaların değişimi sürecinde basılan yeni plakaların yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartları karşılamadığı yönündeki eleştirilere karşı bir yanıt verdi. Açıklamada, plaka basım sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisiyle ilgili olarak yapılan değerlendirmede, “Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir” ifadesine yer verildi. Ayrıca, yönetmelikte belirtilen nitelik ve standartlara uygun şekilde plakaların üretildiği ve yetkili odalar tarafından bu standartlara göre basıldığı aktarıldı.