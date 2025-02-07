Tsunami Riskine Açık Bölgeler Açıklandı

DEPREM RAPORU AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde gerçekleşen depremler hakkında 4. raporunu kamuoyuna sundu. Rapora göre, 31 Ocak ile 07 Şubat tarihleri arasında, saat 09:00’a kadar, bölgede en düşük 1.2, en yüksek 5.3 büyüklüğünde yaklaşık 1513 deprem kaydedildi. En büyük depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, 108 adet depremin büyüklüğünün 4 ve üzerinde olduğu belirtildi.

TSUNAMİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Raporda, geçmişteki depremler ve tsunamilere dair önemli bilgiler paylaşıldı. “1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depreminde Kilimli (Kalimnos) adasında 2.5m yüksekliğinde dalga, kıyıdan 1,5 km yatay mesafede su baskın alanı ve Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında ciddi maddi hasar gözlemlenmiştir. Tsunami dalgası Fethiye’de 1m’ye ulaşmış, su baskın mesafesi 250m olarak gözlemlenmiştir.” ifadesine yer verildi. Günümüzde ise Santorini ve çevresinde tespit edilen sismik aktivite, bölgede olası tsunami risklerinin devam ettiğini gösteriyor.

TSUNAMİ RİSKİ OLAN BÖLGE BELİRLENDİ

Ayrıca raporda, Türkiye’de bulunan Kaş yarımadası ve Antalya Körfezi’nde 1 ile 3 metre arasında tsunami tehlikesinin söz konusu olduğu ifade edildi. Raporda, “Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Mısır arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır." denildi.