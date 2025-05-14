TTB Montaj Süresi 30 Haziran 2025’e Uzatıldı

VERGİ DENETİMİ ARTIRILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışları üzerindeki vergi denetimini artırmak için yeni bir sistem olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili gelişmeleri duyurdu. GİB, yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) için montaj süresinin birkaç ay uzatıldığını bildirdi. Taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları durumunda, TTB montajı için tanınan sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

TAŞIT SAHİPLERİNE GEREKEN ZAMAN TANINDI

Yapılan açıklamada, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine yönelik şartlara bakılmaksızın, UTTS kapsamındaki taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak TTB montaj süresini 30 Haziran 2025’e kadar uzatabileceği belirtildi. GİB, UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan taşımacılık yapan araçlar için TTB taktırılma zorunluluğu getirmişti.

VERGİ GÜVENLİĞİ VE DENETİM İÇİN YENİ SİSTEM

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak için oluşturulan sistem, usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Mükelleflerin akaryakıt harcamalarını gider olarak göstermeleri için, kiralama yoluyla edinilmiş veya işletmelere dahil edilen taşıtların ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı araçların 2 Haziran 2025 tarihine kadar kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

MOTOSİKLET SAHİPLERİ İÇİN DE ZORUNLULUK

İşletme adına kayıtlı ve kiralama yoluyla edinilen motosiklet sahiplerinin de akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri ve araçlarının TTB montajını 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

CEZA RİSKİ BULUNUYOR

UTTS kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen mükellefler, belirtilen süre içinde kaydını tamamlamamış sayılacak. Vergi Usul Kanunu’na göre, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler hiç düzenlenmemiş olarak kabul edilecek. Bu durumda, mükellefler akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca, zamanında yerine getirilmeyen yükümlülükler için Özel Usulsüzlük Cezaları 7 bin Türk lirasından başlayarak 140 bin Türk lirasına kadar yükselebiliyor. Yetkililer, mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri gerektiğini vurguluyor.