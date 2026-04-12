Tuba Ulu’dan Açıklama: Üzgünüm, Mizahım Sınırı Aşmış Olabilir

İSTANBUL’DA KOMEDYEN TUBA ULU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’da gerçekleştirdiği gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan komedyen Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMA SONRASI ÖZÜR AÇIKLAMASI

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya platformunda bir açıklama yayınlayan Ulu, kullandığı ifadelerin sınırları aşma potansiyeli taşıdığını belirterek özür diledi. Ulu, mizaha olan güvenini ve hicvin doğasını anlatarak şakasının amacının dışına çıkmış olabileceğini ifade etti.

“ÜZDÜĞÜM HERKESTEN TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLİYORUM”

Ulu, sosyal medya paylaşımında mizahı oluşturmanın yanı sıra onu anlayan kişinin zekasına da güvendiğini dile getirerek, “Bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim,” dedi. Hiciv için bazı sınırları esnetmenin ve abartmanın gerektiğini vurgulayan Ulu, bazı insanlar için normal gelen bir mizahın diğerlerindeki değerlerle çelişebileceğine dikkat çekti. “Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese,” diye ekleyen Ulu, kimseyi üzme veya rahatsız etme amacı gütmediğinin altını çizdi. Kendisine ait değer ve inançlara olan saygısını ifade eden Ulu, bu son olay nedeniyle üzüntülerini belirtti ve “İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum,” şeklinde spoke.

