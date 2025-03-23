Tudor Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Oldu

IGOR TUDOR YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor!” mesajını iletti. Kulüp, önceki teknik direktörleri Thiago Motta’ya da, “Kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür ederiz.” şeklinde bir mesajla veda etti.

THIAGO MOTTA GÖREVDEN ALINDI

Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A’da zor günler geçirdi. Önce Atalanta’ya 4-0, ardından ise Fiorentina’ya 3-0’lık yenilgiler aldı. Torino ekibinin lige kötü bir başlangıç yapmasının ardından, Motta’nın görevine son verildi.

IGOR TUDOR’UN KARIYERİ

Igor Tudor, 46 yaşında Hırvat bir teknik adam olarak futbol kariyerine devam ediyor. Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Juventus’ta yardımcı antrenörlük yaptı. Daha önce İtalya’da Udinese, Verona ve Lazio takımlarını çalıştırdı. Türkiye’de ise Temmuz 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Kardemir Karabükspor’u yönetti. Tudor, Şubat 2017’de Galatasaray’ın başına geçti ancak Aralık 2017’de görevine son verildi. En son olarak, Mart 2024’ten Haziran 2024’e kadar Lazio’yu çalıştırdı ve burada 11 maçta 1,91 puan ortalaması tutturdu.