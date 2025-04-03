Ekonomi

TÜFE Mart Ayında Yüzde 2,87 Arttı

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Ekonomistler, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,87 artmasını bekliyor. Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ayda yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66’ya düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi de mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 seviyesinde kaydedildi.

TÜFE VE Yİ-ÜFE VERİLERİ

Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,27 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,12 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak belirlendi.

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