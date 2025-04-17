“Tufts Öğrencisi Öztürk Tutuklu Kalacak.”

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖÇMENLİK MAHKEMESİ DURUŞMASI

Filistin’e destek verdiği iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Louisiana eyaletindeki göçmenlik mahkemesine çıkarıldı. İki haftadır gözaltında tutulan Öztürk’ün duruşması basına kapalı gerçekleştirildi. Avukatları, Trump yönetiminin, Gazze’deki saldırılara dair öğrenci gazetesinde çıkan bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu ifade ederek, kefaletle bırakılmasını istedi.

VAR OLAN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları, Öztürk’ün serbest bırakılmasının ‘uçuş’ ve ‘toplum açısından tehlike’ riski taşıdığını savundu ve buna karşı çıktı. Göçmenlik yargıcı, Öztürk’ün kefaletle bırakılması talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan avukatlardan Marty Rosenbluth, “Öztürk, usulüne uygun yargılanmadı ve hukukun üstünlüğü tamamen ihlal edildi,” dedi. Ayrıca, göçmenlik mahkemelerinin, Trump yönetiminin Filistin haklarını savunanları susturma çabalarının bir parçası haline geldiğini vurguladı.

HÜKÜMETİN İDDİALARINA KARŞI SAVUNMA

Rosenbluth, hükümetin Öztürk’e karşı açtığı davada hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ederek, davanın yalnızca Dışişleri Bakanlığı’nın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) gönderdiği tek paragraflık muhtıraya dayandığını belirtti. Öte yandan, Vermont bölge mahkemesinde devam eden dava için Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması veya 18 Nisan’a kadar Louisiana’dan Vermont’a transfer edilmesi talebinde bulundu.

MAKUL BİR GÖZALTI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı ve 24 saat içinde önce Vermont ardından Louisiana’daki gözaltı merkezine sevk edildi. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Öztürk’ün sınır dışı edilmesine yönelik karar durdurma emri vermişti. 4 Nisan’da hazırlanan raporda, Öztürk’ün yargılanmasının Vermont’ta yapılmasının uygun olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİ VİZESİNİN İPTALİ

Yargıç Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk’ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye sunduğu dilekçelerde, Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından henüz Vermont’ta tutulduğunu ve Louisiana’ya transfer edilmediğini gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.