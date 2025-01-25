Tuğba Özay: Zehirleniyoruz İddiası ile Hastanede

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELEN TUĞBA ÖZAY

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan Tuğba Özay, bu sefer de sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Denizli ziyaretinde rahatsızlanan ünlü manken, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaştığı fotoğraflarda, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HASTALIK SÜRECİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Özay, “İstanbul’dan Denizli’ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı. Dün sabah durumum daha da kötüleşti ve hiçbir şekilde nefes alamadım. En son annemin, ‘Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?’ diye ağladığını duydum. Herkes panikledi ve acil servise götürüldüm. Doktora durumu anlattım; grip ya da soğuk algınlığı şikayetim yoktu, havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini söyledim. Bilinçli bir danışan olarak, tek isteğim nefesimin açılmasıydı” dedi.

İNSANLARIN SAĞLIK SORUNLARI ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Özay, sözlerine “Şu an hastaneler, bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor. Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fakat fayda etmiyor. Günlerce, hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor. Ben, yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor ve satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum” diye devam etti.

BABASIYLA OLAN İLİŞKİSİNDEN BAHSIYOR

Babasının benzer bir durum nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Tuğba Özay, şu sözleri paylaştı: “Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme ‘Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor’ demişti.”

KÜRESEL GÜÇLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Özay, küresel güçlerin insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda da uyarıda bulundu. “Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail, yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor” ifadelerini kullandı.