TÜGVA’nın İstanbul Genel Kurulu Yapıldı. Gençlerin Eğitimi İçin Destek Sağlanacak. Bu Dava Sadece Siyasi Değil. Kıymetli Gençlerimiz Geleceğimizi Şekillendiriyor. Yeni Yönetim Kurulu Tanıtıldı. Genel Kurul, Plaket Verilerek Tamamlandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstabul Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlendi. Genel kurul, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlamış oldu. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını belirtti ve gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için eğitim, kültür, spor ve sanat alanlarında destek sunmayı amaçladıklarını söyledi. Alkan, gençlerin kaliteli bir eğitim almasının yanı sıra, yüksek ahlaki değerlerle, irfan dolu bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti. “İnsanlığın bugün yaşadığı krizlerden ancak ve ancak bu anlayışta yetiştirilecek sizlerle kurtulacağına inanıyoruz. Bu noktada TÜGVA gençliğimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir misyonu yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Kültürel Değerler ve Sivil Toplum Vurgusu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TÜGVA genel kurulunun hayırlı olmasını diledi. Çok önemli bir davanın mensupları olduklarını vurgulayan Özdemir, “Bu dava sadece siyasi parti olarak sahiplenmiş olduğumuz bir dava değil. Bunu bugün burada çok net şekilde gördük. Bu dava, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla hep birlikte omuzlamamız gereken bir dava” diyerek TÜGVA’nın gençlerin bu davaya nasıl sahip çıktığına dikkat çekti.

Gençlerin Gelecekteki Rolü

TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, dünyadaki olumsuz gidişata karşı gençlerin düzeltici bir rol oynaması gerektiğini ifade etti. Bu toprakların çocukları olan TÜGVA gençliğine büyük görevler düştüğünü belirten Göksu, “Taşıdığınız bayrak bir bez parçasından ibaret değil. Yakamıza taktığınız rozet bir metal parçasından ibaret değil. Bir medeniyetin sembolüdür” dedi.

Gençlik Hareketinin Gelişimi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 81 ilde teşkilatlanarak yaklaşık 400 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük gençlik hareketlerinden biri haline geldiğini belirtti. Gençlerin kalbine hitap edeceklerini ifade eden Beşinci, “Bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin” dedi. Sevgisizliğe, saygısızlığa ve ahlaksızlığa karşı durduklarını ve gençliği koruduklarını belirten Beşinci, “Bu gençlik yazacak. Hakikati tüm dünya duyacak” şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Hedefler

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, göreve geldiğinde 39 ilçede teşkilatlanma çalışmaları yaptıklarını belirtip, aldıkları emaneti daha büyük ve başarılı bir vakıf olarak gelecek nesillere bırakmak istediklerinin altını çizdi. Çiçen, “Göreve geldiğimizde 20 bin kişiyle yaptığımız yaz okullarını artık 50 bin kişiyle yapıyoruz. Bu sene inşallah 100 bin kişiyle yaz okulu yapacak ve İstanbul’da en büyük yaz okulu yapan gençlik hareketi olacağız” dedi.

Genel kurul sonunda Beytullah Çiçen tekrar il temsilciliğine seçildi ve yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı. Vakıf çalışmalarına katkıda bulunanlara plaketlerin verildiği genel kurul, fotoğrafların çekilmesiyle sona erdi. Genel kurula farklı kamu ve STK temsilcileri, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.